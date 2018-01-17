Представители КНДР и Южной Кореи сегодня проведут переговоры по поводу возможного участия Пхеньяна в Олимпиаде

От успеха встречи зависит перспектива преодоления международного кризиса в регионе.

Переговоры решено было провести на южной стороне приграничного пункта Пханмунджом. Как передает «Интерфакс», с каждой стороны на встрече будут присутствовать всего по три делегата. Помимо главного вопроса об участии северокорейских спортсменов в Играх будут обсуждаться и более мелкие детали, связанные с маршрутом поездки олимпийцев и их размещением. Ранее Южная Корея уже согласилась принять на Олимпиаде оркестр из КНДР, состоящий из 140 музыкантов.

Возможность потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном появилась после новогоднего обращения северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан. После этого КНДР и Южная Корея восстановили специальную линию связи, которая была прервана несколько лет назад из-за острой фазы противостояния двух стран.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.