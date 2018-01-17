Алексей Навальный подал жалобу в Конституционный суд
Политик намерен доказать, что закон «О выборах президента России» не соответствует Конституции. Об этом «Эху Москвы» рассказал представитель Навального, адвокат Иван Жданов. Он отметил, что в любом случае разбирательство не поможет Алексею Навальному принять участие в выборах, поскольку оно завершится уже после 18 марта.
Напомним, Центризбирком отказался зарегистрировать политика в качестве кандидата в президенты из-за его судимости. Навальный пытался обжаловать это решение в Верховном суде, но безуспешно.
Комментарии2
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opiatnovyi63 17 января 2018 | 06:17
Конституция давно не работает в России, в России всё решает один Человек , тот , который привёл Россию в изгои!
rash 17 января 2018 | 06:36
А вот это хорошо - пусть Проституционный суд лишний раз отметится. Всё ублюдкам припомнится в своё время.