Алексей Навальный подал жалобу в Конституционный суд

Политик намерен доказать, что закон «О выборах президента России» не соответствует Конституции. Об этом «Эху Москвы» рассказал представитель Навального, адвокат Иван Жданов. Он отметил, что в любом случае разбирательство не поможет Алексею Навальному принять участие в выборах, поскольку оно завершится уже после 18 марта.

Напомним, Центризбирком отказался зарегистрировать политика в качестве кандидата в президенты из-за его судимости. Навальный пытался обжаловать это решение в Верховном суде, но безуспешно.