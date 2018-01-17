Басманный суд Москвы накануне отказался изменить меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии»

Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин остались под домашним арестом, а бывший генеральный директор Гоголь-центра Алексей Малобродский — в СИЗО. Защита будет обжаловать это решение, сказал «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Харитонов.



Ранее Следственный комитет сообщил, что расследование дела завершено. Сумма ущерба к этому моменту выросла почти вдвое до 133 миллионов рублей. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег.