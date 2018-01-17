Руководство Тимирязевской академии уволило протестовавшего декана факультета агрономии и биотехнологий
Об этом сам Александр Соловьёв рассказал в интервью «Эху Москвы».
В интервью РБК профессор отметил, что связывает своё увольнение с организацией выступлений против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку. По словам Александра Соловьёва, до лета его оставили в учебном заведении на четверть ставки из-за большого количества студентов.
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j_partizan 17 января 2018 | 06:17
Воры рулят.