Руководство Тимирязевской академии уволило протестовавшего декана факультета агрономии и биотехнологий

Об этом сам Александр Соловьёв рассказал в интервью «Эху Москвы».

В интервью РБК профессор отметил, что связывает своё увольнение с организацией выступлений против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку. По словам Александра Соловьёва, до лета его оставили в учебном заведении на четверть ставки из-за большого количества студентов.