Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Катерине Бондаренко в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Катерине Бондаренко в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Представительница нашей страны уступила со счётом 2:6, 3:6.
Комментарии3
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realtor_igor 17 января 2018 | 05:24
Очень хорошо.
com30 17 января 2018 | 06:00
А что разве должна была выигрывать?
Неужели мельдоний не сработал?
davi__koloradov 17 января 2018 | 06:05
com30: "Да мельдоний у нее не той системы" (с)