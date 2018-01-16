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Эксклюзив Эха 18:45, 16 января 2018

Политолог Виноградов: Отсутствие предвыборных опросов от «Левада-Центра» вряд ли сильно затронет избирателей

Отсутствие предвыборных опросов от «Левада-Центра» вряд ли сильно затронет избирателей. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Михаил Виноградов.

«Конечно, чем меньше опросов, тем хуже для рынка и для достоверности. С другой стороны, я бы не сказал, что «Левада-Центр» давал какую-то альтернативную картину тому, что дает ВЦИОМ и ФОМ. На мой взгляд, в последние годы их оценки были достаточно близки и все исходили из одной логики», — сказал он.

При этом, по мнению М.Виноградова, сам формат количественных опросов в последние годы носит «довольно формальный характер» и не является самым лучшим механизмом для изучения общественного мнения в РФ.

«Само значение количественных опросов в последнее время снижается, потому что растет количество отказов респондентов от ответов, растет количество не всегда искренних ответов. Качественные исследования — фокус-группы, глубинные интервью — сегодня более тонкий механизм залезания в сердце избирателя, чем количественный опрос», — пояснил он.

Комментарии

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neyexo 16 января 2018 | 18:52

Очень хорошо, не надо мутить воду, страна знает своего президента.
(Россияне заслуживают ВВП)

ostanovka 16 января 2018 | 18:53

так ведь, даже когда не станет ни Путина, ни России, все так же спокойно продолжат жить, как будто ничего не случилось.

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