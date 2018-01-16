Детям старше 10-ти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих
Детям старше 10-ти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих, рассказал «Российской газете» глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. Предполагается, что присматривать за несовершеннолетними будет проводник. Услугу «сопровождение ребенка в пути» планируется ввести уже в нынешнем году.
Комментарии2
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dnipro_ev 16 января 2018 | 18:48
Вот педофилы то обрадуются... а если еще это педофилы-проводники, то им по закону будет можно... насущный закон..
kir_pich_101 16 января 2018 | 18:52
А так же пить в купе и курить в тамбуре.
Кто инициатор? Совсем мозгов нету?