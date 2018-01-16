Детям старше 10-ти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих, рассказал «Российской газете» глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. Предполагается, что присматривать за несовершеннолетними будет проводник. Услугу «сопровождение ребенка в пути» планируется ввести уже в нынешнем году.