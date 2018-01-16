В Челябинской области водителя реанимобиля, перевозившего тяжелого пациента, оштрафовали за превышение скорости
Нарушение зафиксировала видеокамера. Станция «скорой помощи» намерена обжаловать постановление в суде, — сообщает портал 74.ru.
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Нарушение зафиксировала видеокамера. Станция «скорой помощи» намерена обжаловать постановление в суде, — сообщает портал 74.ru.
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