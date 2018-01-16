Штраф за езду без полиса ОСАГО могут увеличить до пяти тысяч рублей – вместо нынешних восьмисот
«Сейчас водителям выгоднее платить штраф, чем тратиться на страховку», — заявил ТАСС депутат Госдумы Сергей Вострецов.
Инициативу поддержал глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. По его словам, из 50-ти миллионов зарегистрированных в России автомобилей около миллиона эксплуатируется без страховок.
Комментарии2
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kir_pich_101 16 января 2018 | 18:48
А поднять зарплаты и развивать промышленность, конечно не стоит, ещё один хомут на шею, ловите!
В глубинке зарплата 12-18, снегоход дорожный налог 18, УАЗик страховка 8...
ariess 16 января 2018 | 18:54
знали бы как, кислород бы давно платным сделали