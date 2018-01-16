Штраф за езду без полиса ОСАГО могут увеличить до пяти тысяч рублей – вместо нынешних восьмисот

«Сейчас водителям выгоднее платить штраф, чем тратиться на страховку», — заявил ТАСС депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Инициативу поддержал глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. По его словам, из 50-ти миллионов зарегистрированных в России автомобилей около миллиона эксплуатируется без страховок.