Минздрав подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа жизни

Предлагается разделить конкретные продукты на вредные и здоровые. Производители считают, что это дискриминация отечественных продуктов, пишет сегодняшний КоммерсантЪ.

В Минздраве «Коммерсанту» заявили, что стратегия формирования здорового образа жизни – в стадии проработки. Формулировка «вредные» продукты, действительно, не является оптимальной, но в ряде общих случаев это может означать набор продуктов с избыточным содержанием сахара, соли и жиров.