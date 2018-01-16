Минздрав подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа жизни
Предлагается разделить конкретные продукты на вредные и здоровые. Производители считают, что это дискриминация отечественных продуктов, пишет сегодняшний КоммерсантЪ.
В Минздраве «Коммерсанту» заявили, что стратегия формирования здорового образа жизни – в стадии проработки. Формулировка «вредные» продукты, действительно, не является оптимальной, но в ряде общих случаев это может означать набор продуктов с избыточным содержанием сахара, соли и жиров.
Комментарии1
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pa6o4uu 16 января 2018 | 18:45
выборка новостей и её изложение, это нечто. хватит жрать!