За последние семь лет в России на 20% снизилось количество курильщиков среди взрослых
За последние семь лет в России на 20% снизилось количество курильщиков среди взрослых и в три раза — среди несовершеннолетних, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее мнению, таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря антитабачному закону.
По данным министра, потребление алкоголя в России за те же семь лет снизилось на 80%.
Комментарии1
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pa6o4uu 16 января 2018 | 18:51
многие на пар ушли, по себе сужу,но это не заслуга скворцовой.
=По данным министра, потребление алкоголя в России за те же семь лет снизилось на 80%.=
ещё чуть и...