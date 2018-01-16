За последние семь лет в России на 20% снизилось количество курильщиков среди взрослых и в три раза — среди несовершеннолетних, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее мнению, таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря антитабачному закону.

По данным министра, потребление алкоголя в России за те же семь лет снизилось на 80%.