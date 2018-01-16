Помощник президента: Правительство прорабатывает разные варианты бюджетного манёвра

Правительство прорабатывает разные варианты бюджетного манёвра, — подтвердил помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, администрация президента и Центр стратегических разработок сходятся в том, что расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру нужно увеличить суммарно на 1,5%-2% ВВП за счёт сокращения трат по другим статьям, а также возможной оптимизации налогов. При этом Белоусов подчеркивает, что пока никаких решений не принималось.

«Идея бюджетного манёвра в окружении президента появилась уже давно. Её планировали воплотить в жизнь еще в 2012-м году», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Он добавил, что бюджетный манёвр, — это прекрасная идея, но непонятно откуда чиновники смогут взять деньги.

Экономист высказал сомнение, что у них получится перераспределить бюджет, учитывая, что это не получилось шесть лет назад, когда экономика была в лучшем состоянии.