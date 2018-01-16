Помощник президента: Правительство прорабатывает разные варианты бюджетного манёвра
Правительство прорабатывает разные варианты бюджетного манёвра, — подтвердил помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, администрация президента и Центр стратегических разработок сходятся в том, что расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру нужно увеличить суммарно на 1,5%-2% ВВП за счёт сокращения трат по другим статьям, а также возможной оптимизации налогов. При этом Белоусов подчеркивает, что пока никаких решений не принималось.
«Идея бюджетного манёвра в окружении президента появилась уже давно. Её планировали воплотить в жизнь еще в 2012-м году», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
Он добавил, что бюджетный манёвр, — это прекрасная идея, но непонятно откуда чиновники смогут взять деньги.
Экономист высказал сомнение, что у них получится перераспределить бюджет, учитывая, что это не получилось шесть лет назад, когда экономика была в лучшем состоянии.
Комментарии2
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cyema__cyem_ 16 января 2018 | 18:44
Денег , но есть выборы.
Народу опять перед носом вешают морковку, как тому ослу. В надежде, что он за ней побежит.
6 лет назад уже вешали. Причем абсолютно идентичную.
Бюджетный маневр эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президентских выборов, в 2011 г., в стратегии-2020: увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность.
Но потом как-то забылось, да
Действия правительства были направлены в обратную сторону, отмечает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.
Сейчас ту же морковку снова вешают перед носом осла ... тьфу, народа, конечно.
ihor_syvoryj 16 января 2018 | 18:54
"Российский банк сбежал с деньгами в Ригу.
А, может быть, в Джанкой или Париж...
А сбережений там имею - фигу.
Как говорят французы: "Ля кукиш!""