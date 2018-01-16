Представителей «Открытой России» Александра Соловьева и Полину Немировскую задержали в аэропорту Ростова-на-Дону
Об этом сам Соловьев рассказал «Интерфаксу». По его словам, сотрудники полиции проверили багаж, и им не понравились брошюры о том, что делать в случае задержания полицией. Сейчас они требуют объяснений. В пресс-службе «Открытой России» отметили, что Соловьев и Немировская прибыли в Ростов-на-Дону, чтобы провести правозащитный семинар в региональном штабе Ксении Собчак.
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