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18:34, 16 января 2018

Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе, где во время драки пострадали 15 человек

Премьер-министр Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе, где во время драки с использованием холодного оружия пострадали 15 человек. Сегодня следователи допросили двоих подозреваемых.

Вчерашнее ЧП в 127-й школе Перми дошло до руководства страны. За ходом расследования внимательно следит глава правительства, рассказала министр образования Ольга Васильева. В школе, где ученикам нанесли ножевые ранения серьёзная система безопасности также как и в других учебных заведениях Перми, уверяет чиновница. Васильева призвала педагогов больше работать с учениками и родителями: «Нужно больше заниматься тем, о чём мы много говорим – воспитанием наших детей»(«Интерфакс»). Немного раньше детский омбудсмен Анна Кузнецова призывала ровно к тому же самому: школа должна больше воспитывать учеников. Она посетила пострадавших в больнице.

Школа, в которой произошло ЧП, сегодня не работала. Допросили двух нападавших – им по 16 лет. Они вчера с ножами ворвались в класс, где занимались четвероклассники. Подростки не отрицали, что нанесли ранения ученикам 4 Б класса и учительнице, пишет сайт Коммерсанта со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Они не сообщили чем были мотивированы действия нападавших. Один из них ранее учился в этой школе, у него были проблемы с учёбой, он также злоупотреблял спиртным. Состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Другой мальчик – он продолжает обучение в школе – напротив был на хорошем счету. Стали известны подробности нападения. На входе бывший ученик сказал охране, что забыл дома пропуск. Его имя внесли в специальный журнал и затем пустили в школу. Женщина-охранник как только узнала о случившемся в кабинете труда, сразу нажала тревожную кнопку, позвонила в частную охранную организацию и попросила прислать помощь. Вскоре прибыли охранники и бойцы Росгвардии. Кто-то из силовиков выбил нож из рук одного из подростков и развёл их в стороны.

Они были в крови. Предполагается, что парни имитировали драку между собой и резали себя ножами. Но, судя по всему, приоритетной версией следствия будет то, что драка была намеренной с целью порезать ножами школьников и педагога. Чтобы сопротивление было наименьшим, подростки выбрали 4й класс, то есть ребят, с которыми легко могли бы справиться. Нападавшие были в чёрной одежде, их лица скрывали маски. Многим сначала показалось, что на школу напали террористы. Пострадавшие получили ранения в грудь и шею, однома мальчика перевезут в Москву на лечение, у него тяжёлые травмы. Учительница, которую сильно порезали, многие часы она была без сознания, сегодня начала разговаривать. «Как мои детки? – спросила преподаватель у губернатора Пермского края Решетникова и министра образования Васильевой – они навестили её. И хотя учительница может говорить, она по-прежнему в тяжёлом состоянии в реанимации и будет там ещё не один день, сообщает ТАСС.

В школах Перми начались проверки. Их проводят сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии и  департамента образования администрации города.

Комментарии

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ansh 16 января 2018 | 18:39

Медведев? На контроль?
Кто такой контролер Медведев?

sensei54 16 января 2018 | 18:49

ansh: \Кто такой контролер Медведев?\
Не важно кто, главное - смелый.

cyema__cyem_ 16 января 2018 | 18:51

ansh: опять резню в школе, которую устроили два дебила называют драккой.
Кто с кем там дрался?
Подонки резали малышей и это называют дракой?

ну да, драка это же не теракт. А ведь такое нападение очень на него смахивает.

max3446 16 января 2018 | 18:39

Ничтожество навральнычй уже допрошен, в СИЗО брошен в камеру от которой ключ выкинули, без права выхода? Нет? Почему??!!

ansh 16 января 2018 | 18:42

max3446: Ты малолетка или идиот?

cyema__cyem_ 16 января 2018 | 18:48

ansh: Вы зря разделяете.
Это известный идиот-малолетка.
Постит из элитного публичного дома для геев. В промежутках между клиентами.

max3446 16 января 2018 | 18:42

Прежде всего надо закрыть ютуб канал ничтожества наврального, и все его страницы в соцсетях, как и его ближайших соратников. Они очевидно побуждают детей к насилию

kimkan 16 января 2018 | 18:52

max3446: Дружок ты что то напутал все! А на счет закрыть - согласен. Закрыть нахрен все центральные ТВ-каналы, которые бьют фонтанами всякого дерьма и ненависти!

andy66 16 января 2018 | 18:43

а кто возьмет на контроль самого Медведева? )))

kir_pich_101 16 января 2018 | 18:43

Эх!
Давно димон не светился.
Сейчас опять обос+ётся...

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