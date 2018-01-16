У берегов Никарагуа и Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 5,9
Поземные толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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Поземные толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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