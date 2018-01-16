Следственные органы возбудили уголовное дело против сотрудников социально-реабилитационного центра в Орле
Как передает ТАСС, организована доследственная проверка. Ранее в интернете появился ролик, на котором три воспитанницы избивают еще одну девочку и заставляют ее на коленях просить прощения. Пострадавшая переведена в областной кризисный центр. Подростки, участвовавшие в избиении, на месяц отправлены в центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.
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