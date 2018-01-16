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18:31, 16 января 2018

Сегодня у стен Верховной Рады Украины митингующие сожгли портрет Владимира Путина и российский флаг

Как сообщает «Радио Свобода», сегодня в Раде рассматривается закон о реинтеграции Донбасса. Одним из пунктов закона является признание России государством-агрессором.

Комментарии

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sisyanfashist 16 января 2018 | 18:33

Животные , че с них взять ?

daos15 16 января 2018 | 18:35

sisyanfashist: Не удивительно и не обидно, просто смешно)

midnightblues 16 января 2018 | 18:39

daos15: Конечно-так же как смешны митинги против гитлеровцев после 22 июня 41го
не понимают доброты

neprostotak 16 января 2018 | 18:40

Победа великого пуйла!!!
Через 350 лет совместной истории народ самого этнически близкого к РФ государства перед своим высшим законодательным органом страны, сжигает российский флаг!
Ну чё, 86% упоротого стада страны из «большой восьмёрки», такого вы ждали результата правления от тирана узурпирующего власть на 24 года?!

andreyko_75 16 января 2018 | 18:42

16.01.2018г.
С критикой Порошенко выступила украинская националистка, блогер Лиза Богуцкая, переехавшая в Киев из Крыма.

«Приехали на днях мои друзья из Крыма. Проукраинские до мозга костей. Прошлись по магазинам, чтобы продуктов купить, охренели. Сравнили с ценами в Крыму – дважды охренели. Они ведь помнят еще 14-й год, когда российские товары стоили в 3-4 раза дороже. Сравнили доходы и коммуналку – вообще решили купить в аптеке антиохренин. А прошло-то всего почти 4 года», – пояснила Богуцкая в своем посте в Facebook причину недовольства режимом Порошенко.
Она напомнила, как Порошенко обещал в сжатые сроки провести «чудесные динамические украинские реформы», «чтобы крымчане обзавидовались и встали в очередь к украинской границе».
--
Для справки!
Курс гривны к рублю при Януковиче был 1-3,8.
Курс гривны к рублю при майданутых 1-1,9.
Видно кто куда движется!

contsignal 16 января 2018 | 18:44

Может они власовский флаг взаправду жгли?

nitsahon 16 января 2018 | 18:51

andreyko_75: украина - как и россия - сильно зависит от цен на сырье... в 2014 г. все покатилось вниз...+ПП действительно начал абсолютно непопулярные реформы(которые надо было делать уже давно и которые были согласованы с западом(предоставление кредитов))...так что чего уж там удивляться ценам и курсам валют..

perestarok 16 января 2018 | 18:44

neprostotak: "Через 350 лет совместной истории народ самого этнически близкого к РФ государства"

в котором США вели антирусскую пропаганду, начиная от конца ВОВ. И эти придурки клюнули. Теперь у них всё хорошо.

neprostotak 16 января 2018 | 18:53

perestarok: в котором США вели антирусскую пропаганду, начиная от конца ВОВ.
===========================================================================
выключи свой телек! У тебя уже мозги опухли от пропаганды! Возьми лучше почитай про Лендлиз, чтобы в следующий раз лживой пропагандой не позориться!

yangpike 16 января 2018 | 18:53

midnightblues: Слышал я, что на Украине Гитлер многим понравился, но что бы до сих пор вспоминать?

snikkersnepper 16 января 2018 | 18:50

daos15:

Это еще не смешно. Там дальше круче.

Блок "агента Лолиты" (соответственно и вся Рада) демонстративно отказывается денонсировать договор о дружбе с РФ. Дескать, там Донбасс и Крым украинские.

Соответственно, при определенном везении (логики в этом нет никакой, но где Украина и где логика) может оказаться так, что у Киева будет официально действующий договор о дружбе со страной-агрессором. Или, иными словами, признание агрессором собственного друга.

Для тех, у кого раньше голова еще не взорвалась.

vezdehod 16 января 2018 | 18:37

Надеюсь. что тепла они дали много - зима однако.

andreyko_75 16 января 2018 | 18:37

Кастрюлеголовые КЛОУНЫ!

anatolr 16 января 2018 | 18:38

sisyanfashist: //Животные// в смысле рашко-говняшкинские (#цитата) якутско-отпускниковые ихтамнеты?

Любопытный Anatолий

dnipro_ev 16 января 2018 | 18:40

sisyanfashist: действительно....портрет одного "животного" там как раз и сожгли

kimkan 16 января 2018 | 18:45

sisyanfashist: Напротив! Животные как раз те - по другую сторону фронта! Там где произрастают 86% -е стада безмозглых холопов, готовые опять в 25-й раз голосовать за тирана-людоеда!

anatolr 16 января 2018 | 18:35

//Одним из пунктов закона является признание России государством-агрессором.//
Припоздали маленько, это нужно было сделать в 2014 году.

Anatолий

tour 16 января 2018 | 18:46

anatolr: -/..Припоздали маленько, это нужно было сделать в 2014 году. ../
Далеко не первая акция, ранее:
"В Одессе повесили и сожгли чучело Путина. Акция прошла под стенами российского консульства. Активисты нескольких украинских организаций сожгли чучело президента России Владимира Путина возле консульства РФ в Одессе. Как сообщает местное издание Трасса Е-95, акция была приурочена к годовщине признания Меджлиса крымских татар "экстремистской организацией" в России и в анексированном Крыму. Возле входа в консульство РФ активисты установили виселицу, повесили там чучело Путина, а потом его подожгли. Кроме того, участники акции с плакатами в руках требовали отпустить задержанных крымских татар, которых осудили в России."

elkind 16 января 2018 | 18:36

Флаг, может, и зря, а вот портретик - в самый раз...

skulll 16 января 2018 | 18:38

Ну всё теперь ВВП в 2 раза вырастет...
Дэбилы, б(с)

kir_pich_101 16 января 2018 | 18:40

Завидую.
у нас такое не прокатит...

perestarok 16 января 2018 | 18:41

"Сегодня у стен Верховной Рады Украины митингующие сожгли портрет Владимира Путина и российский флаг"

Хохлы напоминают зайца, который топчет шкуру убитого не им льва.

blahovdav 16 января 2018 | 18:54

perestarok: Хохлы напоминают зайца, который топчет шкуру убитого не им льва//// А что тогда говорить о кацапах? Нет о стаде путлеровских свиней, которые цепляли на стекла своих машинок "Обамачмо??" Как мне назвать этих трусливых шакалов , вякающих на пиндосского льва?? (Путлер- лев??? Плешивоботаксная крыса- имя его, портяныч....)

jetsam 16 января 2018 | 18:42

Ну вот какие они гады все-таки....
Всех заочно приговорить к расстрелу и заочно повесить три раза.
Вернуть онищенко - пускай запретит сало, горилку, лук, картошку и прочее бактериальное оружие.
Мединскому и МинОбру - изъять из учебников фразу "Киевская русь" - заменить на "Русь ВВП", тем более, в свете последних раскопок - золотой батон (ака киев-папа) найден на даче януковича.

sensei54 16 января 2018 | 18:46

jetsam: Короче, casus belli.
Вот Манюня рассолу врежет, и послушаем.

litovec55 16 января 2018 | 18:52

Майданутые молодцы. Сегодня 16 ЯНВАРЯ у них закончились Европейские квоты, то бишь беспошлинные поставки продукции в Европу, а еще целый год впереди! Вот так с майданного угара подписывать ассоциацию с Европой, А Путин предупреждал, а теперь виноват и надо сжечь портрет! Продолжайте скакать!

aleksei123m 16 января 2018 | 18:54

И что в этом удивительного?
Россия для Украины, да и для большинства мира, страна - агрессор.
Может России пересмотреть свою политику и тогда не надо будет страдать по флагу и портрету (того, кто не может произнести некоторых фамилий)?

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