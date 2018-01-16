Сегодня у стен Верховной Рады Украины митингующие сожгли портрет Владимира Путина и российский флаг
Как сообщает «Радио Свобода», сегодня в Раде рассматривается закон о реинтеграции Донбасса. Одним из пунктов закона является признание России государством-агрессором.
Комментарии27
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sisyanfashist 16 января 2018 | 18:33
Животные , че с них взять ?
daos15 16 января 2018 | 18:35
sisyanfashist: Не удивительно и не обидно, просто смешно)
midnightblues 16 января 2018 | 18:39
daos15: Конечно-так же как смешны митинги против гитлеровцев после 22 июня 41го
не понимают доброты
neprostotak 16 января 2018 | 18:40
Победа великого пуйла!!!
Через 350 лет совместной истории народ самого этнически близкого к РФ государства перед своим высшим законодательным органом страны, сжигает российский флаг!
Ну чё, 86% упоротого стада страны из «большой восьмёрки», такого вы ждали результата правления от тирана узурпирующего власть на 24 года?!
andreyko_75 16 января 2018 | 18:42
16.01.2018г.
С критикой Порошенко выступила украинская националистка, блогер Лиза Богуцкая, переехавшая в Киев из Крыма.
«Приехали на днях мои друзья из Крыма. Проукраинские до мозга костей. Прошлись по магазинам, чтобы продуктов купить, охренели. Сравнили с ценами в Крыму – дважды охренели. Они ведь помнят еще 14-й год, когда российские товары стоили в 3-4 раза дороже. Сравнили доходы и коммуналку – вообще решили купить в аптеке антиохренин. А прошло-то всего почти 4 года», – пояснила Богуцкая в своем посте в Facebook причину недовольства режимом Порошенко.
Она напомнила, как Порошенко обещал в сжатые сроки провести «чудесные динамические украинские реформы», «чтобы крымчане обзавидовались и встали в очередь к украинской границе».
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Для справки!
Курс гривны к рублю при Януковиче был 1-3,8.
Курс гривны к рублю при майданутых 1-1,9.
Видно кто куда движется!
contsignal 16 января 2018 | 18:44
Может они власовский флаг взаправду жгли?
nitsahon 16 января 2018 | 18:51
andreyko_75: украина - как и россия - сильно зависит от цен на сырье... в 2014 г. все покатилось вниз...+ПП действительно начал абсолютно непопулярные реформы(которые надо было делать уже давно и которые были согласованы с западом(предоставление кредитов))...так что чего уж там удивляться ценам и курсам валют..
perestarok 16 января 2018 | 18:44
neprostotak: "Через 350 лет совместной истории народ самого этнически близкого к РФ государства"
в котором США вели антирусскую пропаганду, начиная от конца ВОВ. И эти придурки клюнули. Теперь у них всё хорошо.
neprostotak 16 января 2018 | 18:53
perestarok: в котором США вели антирусскую пропаганду, начиная от конца ВОВ.
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выключи свой телек! У тебя уже мозги опухли от пропаганды! Возьми лучше почитай про Лендлиз, чтобы в следующий раз лживой пропагандой не позориться!
yangpike 16 января 2018 | 18:53
midnightblues: Слышал я, что на Украине Гитлер многим понравился, но что бы до сих пор вспоминать?
snikkersnepper 16 января 2018 | 18:50
daos15:
Это еще не смешно. Там дальше круче.
Блок "агента Лолиты" (соответственно и вся Рада) демонстративно отказывается денонсировать договор о дружбе с РФ. Дескать, там Донбасс и Крым украинские.
Соответственно, при определенном везении (логики в этом нет никакой, но где Украина и где логика) может оказаться так, что у Киева будет официально действующий договор о дружбе со страной-агрессором. Или, иными словами, признание агрессором собственного друга.
Для тех, у кого раньше голова еще не взорвалась.
vezdehod 16 января 2018 | 18:37
Надеюсь. что тепла они дали много - зима однако.
andreyko_75 16 января 2018 | 18:37
Кастрюлеголовые КЛОУНЫ!
anatolr 16 января 2018 | 18:38
sisyanfashist: //Животные// в смысле рашко-говняшкинские (#цитата) якутско-отпускниковые ихтамнеты?
Любопытный Anatолий
dnipro_ev 16 января 2018 | 18:40
sisyanfashist: действительно....портрет одного "животного" там как раз и сожгли
kimkan 16 января 2018 | 18:45
sisyanfashist: Напротив! Животные как раз те - по другую сторону фронта! Там где произрастают 86% -е стада безмозглых холопов, готовые опять в 25-й раз голосовать за тирана-людоеда!
anatolr 16 января 2018 | 18:35
//Одним из пунктов закона является признание России государством-агрессором.//
Припоздали маленько, это нужно было сделать в 2014 году.
Anatолий
tour 16 января 2018 | 18:46
anatolr: -/..Припоздали маленько, это нужно было сделать в 2014 году. ../
Далеко не первая акция, ранее:
"В Одессе повесили и сожгли чучело Путина. Акция прошла под стенами российского консульства. Активисты нескольких украинских организаций сожгли чучело президента России Владимира Путина возле консульства РФ в Одессе. Как сообщает местное издание Трасса Е-95, акция была приурочена к годовщине признания Меджлиса крымских татар "экстремистской организацией" в России и в анексированном Крыму. Возле входа в консульство РФ активисты установили виселицу, повесили там чучело Путина, а потом его подожгли. Кроме того, участники акции с плакатами в руках требовали отпустить задержанных крымских татар, которых осудили в России."
elkind 16 января 2018 | 18:36
Флаг, может, и зря, а вот портретик - в самый раз...
skulll 16 января 2018 | 18:38
Ну всё теперь ВВП в 2 раза вырастет...
Дэбилы, б(с)
kir_pich_101 16 января 2018 | 18:40
Завидую.
у нас такое не прокатит...
perestarok 16 января 2018 | 18:41
"Сегодня у стен Верховной Рады Украины митингующие сожгли портрет Владимира Путина и российский флаг"
Хохлы напоминают зайца, который топчет шкуру убитого не им льва.
blahovdav 16 января 2018 | 18:54
perestarok: Хохлы напоминают зайца, который топчет шкуру убитого не им льва//// А что тогда говорить о кацапах? Нет о стаде путлеровских свиней, которые цепляли на стекла своих машинок "Обамачмо??" Как мне назвать этих трусливых шакалов , вякающих на пиндосского льва?? (Путлер- лев??? Плешивоботаксная крыса- имя его, портяныч....)
jetsam 16 января 2018 | 18:42
Ну вот какие они гады все-таки....
Всех заочно приговорить к расстрелу и заочно повесить три раза.
Вернуть онищенко - пускай запретит сало, горилку, лук, картошку и прочее бактериальное оружие.
Мединскому и МинОбру - изъять из учебников фразу "Киевская русь" - заменить на "Русь ВВП", тем более, в свете последних раскопок - золотой батон (ака киев-папа) найден на даче януковича.
sensei54 16 января 2018 | 18:46
jetsam: Короче, casus belli.
Вот Манюня рассолу врежет, и послушаем.
litovec55 16 января 2018 | 18:52
Майданутые молодцы. Сегодня 16 ЯНВАРЯ у них закончились Европейские квоты, то бишь беспошлинные поставки продукции в Европу, а еще целый год впереди! Вот так с майданного угара подписывать ассоциацию с Европой, А Путин предупреждал, а теперь виноват и надо сжечь портрет! Продолжайте скакать!
aleksei123m 16 января 2018 | 18:54
И что в этом удивительного?
Россия для Украины, да и для большинства мира, страна - агрессор.
Может России пересмотреть свою политику и тогда не надо будет страдать по флагу и портрету (того, кто не может произнести некоторых фамилий)?