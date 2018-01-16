Правозащитная организация «Фридом Хаус» признала Россию несвободной страной
В рейтинге уровня демократизации Россия оказалась в одной группе с Белоруссией, Турцией и Сирией. В организации обращат внимание на вытеснение в России международных демократических норм и авторитарные практики, что ведет к предрешенности победы действующего президента страны.
Напомним, в России «Фридом Хаус» признана нежелательной организацией.
Комментарии20
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ded_dementsiy 16 января 2018 | 18:33
С точки зрения построения толп-элитарной системы, сохранения и передачи власти и капитала своим детям, клептоманы-виолончелисты из Озера всё делают правильно: разрушают и коммерциализируют образование в РФ с целью дебилизации масс, а своих детей обучают на Загнивающем Западе....
(Жуковский Владислав)
vor_m_b_h 16 января 2018 | 18:45
Ха-ха, а эта проплаченая "фридом"-помойка - кому-то интересна, кто-то может высказаться о ней с уважением?!!
Охх-хо хо)))
ded_dementsiy 16 января 2018 | 18:50
vor_m_b_h: Почему тебя не банят?
У ваших пригожинских крыс договор с ЭХОм?
daos15 16 января 2018 | 18:33
И шли бы они лесом))) В России вон уголовник с двумя судимостями митинги собирает )
edyunia 16 января 2018 | 18:37
daos15: \В России вон уголовник с двумя судимостями\
В России так повелось, всё уголовники, каторжники да ссыльные революции делают.
echomacy_sborichemudakow 16 января 2018 | 18:41
Очередной "шаг" к падению кгговавого ггежима в России. "Шагать" этиммудакам ещё несколько тысяч километров.
ded_dementsiy 16 января 2018 | 18:41
daos15: Тролли закопошились.... Да, тролль? )))))))))))))
Хорошо себя чувствуешь работая на этой мерзкой "работе"?
Мне вот интересно, кто воспитал таких существ?
plidurok Андрей Филимонов 16 января 2018 | 18:54
ded_dementsiy: Воспитание, особенно само.... требует больших усилий, а для размножения "существ" никакого напряжения не требуется.
midnightblues 16 января 2018 | 18:42
daos15: Вы имеете в иду ольгинских-сгоняемых пригожиным??
daos15 16 января 2018 | 18:48
midnightblues: Сгоняют, что делать (((
patt 16 января 2018 | 18:53
daos15: В стране рабов не может быть свободы, когда каждая вошь называет свободного человека пытающегося изменить жизнь к лучшему - уголовником.
sisyanfashist 16 января 2018 | 18:37
Пусть свою дерьмократию хохлам втирают !
hastings 16 января 2018 | 18:37
А сами то, без суда и следствия травят людей и ставят на бабки.
skulll 16 января 2018 | 18:40
Ну да, гомосекам с перьями в заднице марши запрещают... Это минимум пунктов 20.
gonduras_on_kolima 16 января 2018 | 18:47
skulll: // Ну да, гомосекам с перьями в заднице марши запрещают... //
Запомни, портянка: не так страшны еврогеи, как кремлёвские пиdорасы.
jamba 16 января 2018 | 18:47
Напрасно они это! За это очевидное открытие ничего не дадут, даже паршивой грамоты от Собеса)))
jetsam 16 января 2018 | 18:50
врут, мы самая свободная!!!!
у нас свидетель и, он же, заявитель может класть на суд 4 раза - и ему ничего не будет...
у нас виолончелист может открыть счет в офшоре на несколько ярдов - и ему ничего не будет...
у нас можно стырить в минобороне млрд и - ни дня в тюрьме...
у нас можно задолго до выборов президента выбрать президента и ему ничего не будет...
у нас можно развалить остатки медицины, спереть пенсионный фонд, профукать сланцевую нефть и НИКОМУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
pavvlad 16 января 2018 | 18:52
"обращают внимание на вытеснение в России международных демократических норм"
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Как часто говорит председатель нашей управляющей компании с врожденной импотенцией: - Что-то после праздников плохо стоит.
snikkersnepper 16 января 2018 | 18:52
И что?
eduard53 16 января 2018 | 18:54
Бог даже с ней, с конкретной "Фридом Хаус".
ИМХО, любопытней было бы узреть полный список стран и международных организаций, считающих Россию свободной и демократичной ...