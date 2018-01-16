Правозащитная организация «Фридом Хаус» признала Россию несвободной страной

В рейтинге уровня демократизации Россия оказалась в одной группе с Белоруссией, Турцией и Сирией. В организации обращат внимание на вытеснение в России международных демократических норм и авторитарные практики, что ведет к предрешенности победы действующего президента страны.

Напомним, в России «Фридом Хаус» признана нежелательной организацией.