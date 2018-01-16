Басманный суд Москвы продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 19-го апреля

Руководитель «Гоголь-центра» обвиняется в хищении бюджетных средств. На тот же срок суд продлил содержание под стражей бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и домашний арест бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину.