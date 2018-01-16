Басманный суд Москвы продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 19-го апреля
Руководитель «Гоголь-центра» обвиняется в хищении бюджетных средств. На тот же срок суд продлил содержание под стражей бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и домашний арест бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину.
Комментарии3
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vor_m_b_h 16 января 2018 | 18:43
Есть в России главенство Закона!
И это радует.
ded_dementsiy 16 января 2018 | 18:54
vor_m_b_h: Да... есть...
Кто бы сомневался. Состоятельные россияне в угаре патриотизма и скрипа духовных скреп эвакуируют свои семьи и капиталы на загнивающий бездуховный Запад, погрязший в долгах, хаосе и кризисе Окружение президента эвакуируется с тонущего нефтегазового Титаника в числе первых.
36 млн стариков находятся на грани физиологического выживания и едва сводят концы с концами,живя впроголодь на пенсию в 9-10тыс руб, тогда когда кооператив Озеро и друзья царя стали доллар миллиардерами,а президент рассказывает про выход из кризиса и успешную работу правительства.
Когда колониальная администрация с деиндустриализированной экономикой бензоколонки и офшорно-компрадорскими "элитами", держащими капиталы и семьи за бугром, заигралась в геополитические многоходовочки и поругалась с хозяевами в метрополии. Ни денег, ни технологий, ни идеологии...
(Жуковский Владислав)
pyx 16 января 2018 | 18:43
Басманный суд-самый "справедливый" суд в мире! УРА!