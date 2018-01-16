Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации, на проведение которого претендовал Петербург, переезжает в Шеньчжень

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации, на проведение которого претендовал С.-Петербург, переезжает в китайский Шеньчжень. Об этом решении руководства WTА сообщает китайская пресса. С 2014 года турнир принимает Сингапур. Совет директоров Женской теннисной ассоциации сделал выбор в пользу бурно развивающегося китайского промышленного центра, хотя там пока нет нового теннисного стадиона.