В доходные дома, где сейчас живут студенты и мигранты, на время чемпионата мира по футболу Смольный планирует заселить бойцов Росгвардии.

Тихий двор на Петроградской стороне ничем не выдает особенное здание – на Набережной Карповки 22⁄ 2 находится доходный дом. Чистый и опрятный, в окнах свежие стеклопакеты. Дворник Абдурахим рассказал, что жильцы здесь тихие, порядка не нарушают.

Но это пока. Жилищный комитет накануне опубликовал проект распоряжения. Документ гласит, что подобные доходные дома на время предстоящего чемпионата мира по футболу передадут для бойцов Росгвардии, которые съедутся со всей России в Петербург для обеспечения безопасности. Местные об инициативе пока не слышали. Однако тот же Абдурахим к этой информации остается равнодушен.

За время получасовой прогулки встретился еще один дворник – Анатолий. Он также не осведомлен о планах Смольного. Но рассказу о том, что весь дом займут силовики, обрадовался.

В Смольном «Эху Москвы» сказали, что пока рано говорить о заселении доходных домов силовиками. Распоряжение еще необходимо утвердить, добавила пресс-секретарь жилищного комитета Тамара Панченко.

Сейчас в Петербурге насчитывается 17 доходных домов. По данным газеты «Деловой Петербург», стоимость аренды одного койко-места в них варьируется от трех до пяти тысяч рублей в месяц.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля этого года.

Российские стадионы во время проведения Чемпионата мира по футболу будут защищены от полетов бытовых дронов. Управление беспилотника можно полностью блокировать, такие комплексы существуют, — рассказал ранее в эфире «Эха Москвы» представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Он добавил, что системы полностью автоматизированы, а их стоимость несоизмерима с затратами на сам стадион.