Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в новом сезоне за «Уильямс»

Об этом сообщается на официальном сайте британской команды «Формулы-1».

Сироткин стал одним из двух боевых пилотов британской конюшни. Партнером 22-летнего россиянина будет канадец Лэнс Стролл.

В минувшем сезоне пару гонщиков «Уильямс» составляли Стролл и Фелипе Масса. После ухода бразильца из «Формулы-1», на его место претендовали Сироткин, а также поляк Роберт Кубица, решивший вернуться в «Королевские гонки» после серьезной аварии.

В итоге Уильямс сделал выбор в пользу россиянина. Который не только показал себя с лучшей стороны на тестовых заездах в Абу-Даби. Но и предложил британской команде за место основного пилота 15 миллионов долларов из спонсорских денег.

Добавим, что по ходу прошлого сезона Сироткин выступал за команду «Рено» в свободных заездах на 4-х этапах «Гран-При».

Сергей Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в «больших призах» участвовали Виталий Петров и Даниил Квят.