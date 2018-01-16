Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в новом сезоне за «Уильямс»
Об этом сообщается на официальном сайте британской команды «Формулы-1».
Сироткин стал одним из двух боевых пилотов британской конюшни. Партнером 22-летнего россиянина будет канадец Лэнс Стролл.
В минувшем сезоне пару гонщиков «Уильямс» составляли Стролл и Фелипе Масса. После ухода бразильца из «Формулы-1», на его место претендовали Сироткин, а также поляк Роберт Кубица, решивший вернуться в «Королевские гонки» после серьезной аварии.
В итоге Уильямс сделал выбор в пользу россиянина. Который не только показал себя с лучшей стороны на тестовых заездах в Абу-Даби. Но и предложил британской команде за место основного пилота 15 миллионов долларов из спонсорских денег.
Добавим, что по ходу прошлого сезона Сироткин выступал за команду «Рено» в свободных заездах на 4-х этапах «Гран-При».
Сергей Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в «больших призах» участвовали Виталий Петров и Даниил Квят.
Комментарии1
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halifax 16 января 2018 | 18:30
Парня можно поздравить. Удачи!