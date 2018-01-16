Полиция Лондона начала расследование причин гибели вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан

Скотланд-Ярд сказал в день смерти сорокашестилетней певицы Долорес О’Риордан, что в 9 утра в понедельник в отель на улице Парк Лейн в лондоне была вызвана полиция, когда О’Риордан нашли мертвой в гостинице. Пока неизвестно, что стало причиной смерти, и «на данном этапе смерть считается необъяснимой, поэтому началось следствие». Вчера семья певицы и ее официальные представители подтвердили журналистам кончину Долорес О’Риордан, президент Ирландии Майкл Хиггинс высказал соболезнования семье и поклонникам группы The Cranberries назвав Долорес О’Риордан национальным достоянием страны. В ее родном городе Лимерике прошли спонтанные траурные акции, многие люди вышли на улицу, чтобы почтить память певицы.

Долорес О’Риордан с 90 года была вокалисткой рок-группы The Cranberries, она получила премию MTV в номинации лучшая песня 1995 года за композицию Zombie.