Голливудский актер Кевин Спейси допускал расистские высказывания на съёмках сериала «Карточный домик»

С такими обвинениями выступил руководитель охранной фирмы, которая обеспечивала безопасность во время съёмок.

Утверждается, что Спейси отказывался пожимать руки темнокожим охранникам, называл их «ниггерами» и требовал выгнать со съёмочной площадки.

Ранее Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, после чего создатели сериала прекратили сотрудничество с актером. Шестой и последний сезон «Карточного домика» выйдет уже без него. Кроме того, все сцены с участием Спейси вырезаны и пересняты в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира».