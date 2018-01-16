Голливудский актер Кевин Спейси допускал расистские высказывания на съёмках сериала «Карточный домик»
С такими обвинениями выступил руководитель охранной фирмы, которая обеспечивала безопасность во время съёмок.
Утверждается, что Спейси отказывался пожимать руки темнокожим охранникам, называл их «ниггерами» и требовал выгнать со съёмочной площадки.
Ранее Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, после чего создатели сериала прекратили сотрудничество с актером. Шестой и последний сезон «Карточного домика» выйдет уже без него. Кроме того, все сцены с участием Спейси вырезаны и пересняты в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира».
Комментарии1
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manofoffice 16 января 2018 | 18:29
Готов поспорить, что он и детей ел.