В Косово застрелили сербского политика Оливера Ивановича

Президент Сербии Александр Вучич назвал это терактом.

После убийства Сербия прекратила переговоры с Косово в Брюсселе и отозвала свою делегацию из Бельгии.

Сегодня днем неизвестные открыли стрельбу по 64-летнему Ивановичу напротив офиса его партии, в городе Косовска Митровица. После нападения они скрылись на автомобиле, который впоследствии был сожжен. Пострадавшего доставили в больницу. Медики сообщили, что на теле было обнаружено пять огнестрельных ранений. Спасти Ивановича не удалось.



В 2016 году суд в Косово признал Ивановича виновным в совершении военных преступлений в 1998-99 годах и приговорил к девяти годам тюрьмы. Однако после апелляции в 2017 году судебный процесс было решено провести повторно.

«Тем не менее, вряд ли его убили из-за этого», — сказал руководитель центра этнополитических и межгосударственных конфликтов института Европы РАН Павел Кандель.

Павел Кандель отметил, что через какое-то время переговоры между Сербией и Косово всё равно продолжатся.