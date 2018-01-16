Заявления о борьбе с наркотиками постоянно звучат в чеченской республике
«Глава региона Рамзан Кадыров периодически объявляет о борьбе с наркотиками и алкоголизмом», — сказал в эфире «Эха Москвы» специальный корреспондент издания Republic Илья Рождественский.
Он добавил, что некоторые из задержанных в рамках кампании по борьбе с наркотиками говорили ему, что к ним применяли силу, чтобы добиться признательных показаний.
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