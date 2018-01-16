Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку во второй круг Открытого чемпионата Австралии, турнира серии «Большого шлема» Australian Open. В стартовом раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 18 минут 13 секунд. Ранее М.Шарапова и Т.Мария друг с другом не встречались. Во втором круге М.Шарапова сыграет с победительницей пары Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия). Первый круг в одиночных разрядах Australian Open-2018 в самом разгаре. В женском одиночном разряде во второй круг к настоящему моменту пробились следующие представительницы России: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, М.Шарапова. Сошли с дистанции Анна Блинкова, Екатерина Макарова. В мужском разряде из россиян дальше прошел Андрей Рублев, не прошел — Михаил Южный Призовой фонд Australian Open в 2018 году составляет $43млн 54 тыс.