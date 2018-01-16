Сотрудника, случайно выпустившего предупреждение о ракетном ударе в штате Гавайи, перевели на новую работу
Он останется в агентстве по чрезвычайным ситуациям, но будет занимать другой пост. Об этом сообщает ВВС. Ошибка произошла в конце прошлой недели. Работник перепутал в компьютерной программе пункты меню. В итоге жители Гавайев получили предупреждение о ракетном ударе, что вызвало массовую панику. После этого власти штата ввели новые правила, требующие, чтобы систему предупреждений активировали два человека.
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