Пикет против дедовщины в армии пройдет сегодня в Перми

Солдат-срочник погиб после избиения в воинской части. Участники пикета намерены выйти к зданию военного следственного комитета. Их цель — добиться объективного расследования и наказания виновных в смерти рядового. Солдат-срочник, приехавший служить в Пермь из Магнитогорска, повесился в душевой в войсковой части поселка Сокол, произошло это 5 января. По версии следствия, молодой человек не выдержал издевательств. Сослуживец из Дагестана его избивал, более того отмечены действия сексуального характера, в частности, попытка изнасилования, сообщает местное информационное агентство «Перископ». По его данным, осмотр выявил на теле погибшего множество синяков. Тело солдата по требованию семьи доставлено в Челябинск для проведения экспертизы. Это уже не первый трагический случай в воинской части поселка Сокол, организаторы пикеты требуют довести уголовное дело до суда. Акция согласована с властями города.