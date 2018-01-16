Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин вошли в литовский аналог «списка Магнитского»
Помимо руководителя Чечни и главы Следственного комитета там оказались ещё 47 россиян. В сообщении на сайте департамента миграции Литвы говорится, что решение о сроках запрета на въезд в Литву устанавливается в зависимости от конкретного случая и обстоятельств. Закон, запрещающий въезд в республику людям, которые, по мнению Вильнюса, связаны с коррупционными преступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека, был одобрен литовским парламентом, а затем президентом в ноябре прошлого года и вступил в силу в январе. В пресс-службе Рамзана Кадырова после публикации списка сообщили, что считают решение Вильнюса «пустышкой». Там также заявили, что главу Чечни никогда не интересовала Литва, сообщает РИА Новости.
Комментарии2
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ura_123 16 января 2018 | 06:49
Евросоюз... Америка.. Что интересует кадырова лично,тоже мало кого интересует.
А санкции только на пользу,вместо твиттера и Инстаграма пусть пользуется одноклассниками,если они у него вообще были в детстве,проведённом на побегушках у басаева.
nabludatel67 16 января 2018 | 06:50
Больше фамилий хороших и разных