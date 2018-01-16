В отношении замглавы управления СБ СК Ламонова прекращено дело о взятке от криминального авторитета Калашова

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство РИА Новости. Согласно этим данным, за Ламоновым признано право на реабилитацию. При этом он остаётся под стражей, поскольку в отношении него и других фигурантов продолжается расследование дела о взятке за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову — одному из помощников Захария Калашова. Высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова задержали в июле 2016 года — их обвинили в том, что они за взятку обещали закрыть дело в отношении Андрея Кочуйкова.