Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О`Риордан умерла в Лондоне в возрасте 46 лет
Причины смерти пока не называются. В прошлом году певица выпустила ставший последним альбом «Something else». В него вошли акустические версии многих хитов группы, в том числе композиция «Зомби» о вооруженной борьбе за независимость Северной Ирландии. В певицы были проблемы со здоровьем. В частности, она жаловалась на боли в спине. Из-за этого в прошлом году группа была вынуждена прервать мировое турне.
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