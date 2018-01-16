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06:04, 16 января 2018

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О`Риордан умерла в Лондоне в возрасте 46 лет

Причины смерти пока не называются. В прошлом году певица выпустила ставший последним альбом «Something else». В него вошли акустические версии многих хитов группы, в том числе композиция «Зомби» о вооруженной борьбе за независимость Северной Ирландии. В певицы были проблемы со здоровьем. В частности, она жаловалась на боли в спине. Из-за этого в прошлом году группа была вынуждена прервать мировое турне.

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