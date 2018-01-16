Встречу по вопросу ситуации в КНДР проведут сегодня Канада и США

Переговоры пройдут на уровне министерств. Переговоры состоятся в Ванкувере. В ходе встречи стороны намерены обсудить пути по продвижению кампании по оказанию давления против КНДР. Цель — от лица международного сообщества показать Северной Корее, что страну не признают в мире в качестве ядерного государства, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, рассмотрят вопрос об усилении политического давления на КНДР и поиск новых мер воздействия. В переговорах примут участие Южная Корея, Япония и Индия, в общей сложности министры иностранных дел 16 государств. На встречу не приглашены Россия и Китай, представителям двух стран предложили приехать уже после основных заседаний, чтобы узнать, каких договоренностей удалось достичь. Москва готова поддержать прямые контакты США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова и призывает стороны прекратить конфронтацию. Власти КНДР в последние два года серьезно увеличили число ракетных испытаний.