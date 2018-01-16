Арестованный глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев нуждается в срочной стоматологической помощи

Как рассказал «Эху Москвы» член совета правозащитного центра Олег Орлов, из-за проблем с зубами Титиев может питаться только тем, что ему передают коллеги. Оюба Титиева арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник говорит, что наркотики в его автомобиль подбросили полицейские.