Арестованный глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев нуждается в срочной стоматологической помощи
Как рассказал «Эху Москвы» член совета правозащитного центра Олег Орлов, из-за проблем с зубами Титиев может питаться только тем, что ему передают коллеги. Оюба Титиева арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник говорит, что наркотики в его автомобиль подбросили полицейские.
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