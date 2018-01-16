Басманный суд сегодня рассмотрит ходатайство о продлении ареста режиссёра Кирилла Серебренникова

Также будет решён вопрос и в отношении других фигурантов дела — директора «Седьмой студии» Юрия Итина и ее бывшего генпродюсера Алексея Малобродского. В Следственном комитете заявили об окончании расследования по делу «Седьмой студии». В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу, говорит один из источников издания The Bell.

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, лидером преступной группы был Кирилл Серебренников, который похитил 68 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». При этом, по словам адвоката Ирины Повериновой, в итоговых материалах сумма ущерба выросла до 133 миллионов рублей. Никто из обвиняемых, за исключением бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признает свою вину. Адвокаты других фигурантов дела утверждают, что обвинение строится именно на ее показаниях, в которых женщина оговорила своих бывших коллег по «Седьмой студии». Еще одна фигурантка дела — исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова — была заочно арестована и находится в международном розыске.