Скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Это подтвердил агентству «Интерфакс» сопредседатель движения «Другая Россия» Александр Аверин, который сослался на близких Анпилова. Виктору Анпилову было 72 года. На его странице в Facebook’е говорится, что он умер накануне, не приходя в сознание после инсульта. Виктор Анпилов был одним из лидеров несистемной оппозиции 90-х годов. Он возглавлял радикально левое движение «Трудовая Россия», которое выступало против политики президента Бориса Ельцина. Анпилов был активным участником уличных акций в 90-х годах, затем участвовал в протестных акциях в 2000-х, в том числе в «Маршах несогласных».