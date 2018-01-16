Происшествие в школе в Перми может изменить требования к системе безопасности

Росгвардия накануне объявила о предстоящих проверках ЧОПов, которые охраняют школы, а в Госдуме прозвучали предложения передать охрану всех государственных образовательных учреждений Росгвардии. Между тем, до сих нет чёткой картины произошедших накануне событий. В следственном комитете утверждают, что в школе № 127 в Перми вчера утром подрались бывший и нынешний ученики, у них были ножи. Подростков пытались разнять учительница и ученики из 4 класса, в итоге пострадали 15 человек. В то же время местные издания, среди них 59.ru, сообщают, что двое подростков ворвались в школу и напали на учительницу и детей. Выводы пока делать рано, — сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После вчерашних событий возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В школах Перми усилены меры безопасности.