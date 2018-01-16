Происшествие в школе в Перми может изменить требования к системе безопасности
Росгвардия накануне объявила о предстоящих проверках ЧОПов, которые охраняют школы, а в Госдуме прозвучали предложения передать охрану всех государственных образовательных учреждений Росгвардии. Между тем, до сих нет чёткой картины произошедших накануне событий. В следственном комитете утверждают, что в школе № 127 в Перми вчера утром подрались бывший и нынешний ученики, у них были ножи. Подростков пытались разнять учительница и ученики из 4 класса, в итоге пострадали 15 человек. В то же время местные издания, среди них 59.ru, сообщают, что двое подростков ворвались в школу и напали на учительницу и детей. Выводы пока делать рано, — сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После вчерашних событий возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В школах Перми усилены меры безопасности.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivanov356 16 января 2018 | 06:39
А причём тут ЧОПы, почитайте, что им разрешено.Надо было на стрелку, к главному пахану, разрулил бы, забыли где живём.
yazva_sibirskaya 16 января 2018 | 06:42
Ну и какие требования к безопасности сработали бы против учеников этой же школы?
Дурь все это.
Просто неадекватов не нужно пытаться обучать в школе, отдельные для них заведения должны быть.
И еще реклама наркотиков на каждом углу, и никому до этого нет никакого дела.