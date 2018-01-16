Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на Украине
Об этом говорится на сайте ведомства. Там уточнили, что усилили на границе санитарный контроль.
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Об этом говорится на сайте ведомства. Там уточнили, что усилили на границе санитарный контроль.
Комментарии9
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democ 16 января 2018 | 05:20
"Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
....
Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!"
"Геббельская" пропаганда во всей своей красе.
minerr 16 января 2018 | 05:33
democ: Укрпресса -
"Украину накрыла вспышка кори: " - Корреспондент.net, 12 января 2018
"Минздрав: В Украине вспышка гепатита А" - nv.ua, 06 января 2018
"В Украине эпидемия туберкулеза, ВИЧ и гепатитов. На очереди бубонная чума" - еспрессо.тв - 26 сентября 2017
Украинские СМИ купил Путин? Либо действительно Залежная догнала Африку.
democ 16 января 2018 | 05:42
minerr: Гепатит - это Ставрополье и Кавказ, туберкулёз - Сибирь, ВИЧ - вся Россия. И ничего, не дохнем.
opiatnovyi63 16 января 2018 | 06:06
democ: А как же быть с так называемыми добровольцами?Не впускать их назад в Россию живыми?
davi__koloradov 16 января 2018 | 05:28
Об эпидемии ваты головного мозга Роспотребнадзор не предупреждает. Поздно.
minerr 16 января 2018 | 05:36
davi__koloradov: Ты там предохраняйся и руки мой перед едой, если, конечно, вода есть.
zumerxxx 16 января 2018 | 05:40
minerr: меньше боярышника пей а то мозги на кисель тв оставил
ha12raz 16 января 2018 | 05:50
Контроль это хорошо......может меньше СПИДа из РФ в Украину занесут.
andrey72t 16 января 2018 | 06:14
Роспотребнадзор лучше бы в своем глазу ковырялся, когда замалчивали вспышку коклюш в Екб и детям впаривали другой диагноз. вот и бюджетная медицина.