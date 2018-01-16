Международная федерация футбола проводит проверки в связи с возможным употреблением допинга российскими футболистами
Международная федерация футбола проводит новые проверки в связи с возможным употреблением допинга российскими футболистами. ФИФА через юристов передала вопросы информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову, сообщает The Associated Press. Ранее Родченков утверждал, что у него есть доказательства причастности десятков футболистов, в том числе членов национальной сборной, к государственной допинговой программе в России.
Комментарии4
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democ 16 января 2018 | 05:11
Итак еле ногами двигают, а убери допинг - вообще по полю пешком ходить начнут.
albert_streiselkuchen 16 января 2018 | 05:53
democ: Итак еле ногами двигают, а убери допинг - вообще по полю пешком ходить начнут
сейчас это наглядно демонстрирую биатлонисты. Тетки постоянно что-то про самочувствие лопочут(ну такие они - 25 дней в месяц "эти дни"), Шипулину одному из всех участников ветер мешал. Никак без мельдония не обойтись
pnh__ptn 16 января 2018 | 06:04
B что? Сборную России заменят на сборную Украины? ))
Помницца сборная Дании так неплохо вошла вместо Югославии на ЧЕ.
kochar 16 января 2018 | 06:25
Это значит,что наезжают на ЧМ по футболу.
Отберут как пить дать.