Международная федерация футбола проводит проверки в связи с возможным употреблением допинга российскими футболистами

Международная федерация футбола проводит новые проверки в связи с возможным употреблением допинга российскими футболистами. ФИФА через юристов передала вопросы информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову, сообщает The Associated Press. Ранее Родченков утверждал, что у него есть доказательства причастности десятков футболистов, в том числе членов национальной сборной, к государственной допинговой программе в России.