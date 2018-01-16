В Магаданской области коммунальщики заставили гражданку Турции вернуть долг за электричество – 300 тысяч рублей

Как пишет Интерфакс, жительница Магадана несколько лет назад переехала в Турцию, вышла там замуж, приняла гражданство этой страны. Всё это время она была прописана в квартире на родине, но с 2013 года не платила за коммунальные услуги. Перед новогодними праздниками женщина приехала в Магадан по семейным делам. На обратном пути её сняли с рейса в московском аэропорту и не позволяли улететь в Стамбул до тех пор, пока она не рассчиталась за электроэнергию.