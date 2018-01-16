В Магаданской области коммунальщики заставили гражданку Турции вернуть долг за электричество – 300 тысяч рублей
Как пишет Интерфакс, жительница Магадана несколько лет назад переехала в Турцию, вышла там замуж, приняла гражданство этой страны. Всё это время она была прописана в квартире на родине, но с 2013 года не платила за коммунальные услуги. Перед новогодними праздниками женщина приехала в Магадан по семейным делам. На обратном пути её сняли с рейса в московском аэропорту и не позволяли улететь в Стамбул до тех пор, пока она не рассчиталась за электроэнергию.
Комментарии4
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igor20012 16 января 2018 | 05:20
Т.е. она жгла электричества примерно на 6 т.р/мес ( 3 МВт/день) ? Интересно-чем она занималась ?
democ 16 января 2018 | 05:25
igor20012: Да поди магазин свой имела на первом этаже жилого дома.
i_one_off 16 января 2018 | 05:50
Вот теперь я вижу, что спецслужбы не зря едят свой хлеб с икрой.
ha12raz 16 января 2018 | 05:54
Так это не коммунальщики были........а как обычно, чекисты
.Уехала в 2013 г. и лампочки не выключила.