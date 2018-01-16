Иркутский областной суд начал по существу рассматривать дело так называемого «ангарского маньяка»

Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова уже приговорили к пожизненному сроку за 22 убийства. Теперь его обвиняют в 60 новых преступлениях. Сегодня суд в закрытом режиме рассмотрел первые два эпизода. Заседание продолжится в среду, сообщает агентство Интерфакс. Отмечается, что судебное заседание решили вести в открытом режиме за исключением эпизодов, связанных с сексуальным насилием, таковых более 10.