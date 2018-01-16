Подписи, собранные в поддержку Владимира Путина на двух заводах в Курганской области, будут аннулированы

Во всяком случае, так сказал газете «Коммерсант» пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Он признал, что в этих двух случаях были нарушения, при этом заверил, что руководство предприятий по своей инициативе провело сбор подписей в рабочее время и тем самым нарушило закон.

Заявлению пресс-секретаря штаба предшествовало появление жалобы. Её подали в ЦИК представители регионального отделения КПРФ. От профсоюзных организаций им стало известно, что на двух режимных предприятиях – Курганмашзавод и Курганхиммаш — сотрудников во время рабочего дня обязали принести документы, чтобы они оставили подписи за Владимира Путина. В числе прочего, авторы жалобы просили выяснить, как сборщики подписей попали на режимные объекты.