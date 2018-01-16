Подписи, собранные в поддержку Владимира Путина на двух заводах в Курганской области, будут аннулированы
Во всяком случае, так сказал газете «Коммерсант» пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Он признал, что в этих двух случаях были нарушения, при этом заверил, что руководство предприятий по своей инициативе провело сбор подписей в рабочее время и тем самым нарушило закон.
Заявлению пресс-секретаря штаба предшествовало появление жалобы. Её подали в ЦИК представители регионального отделения КПРФ. От профсоюзных организаций им стало известно, что на двух режимных предприятиях – Курганмашзавод и Курганхиммаш — сотрудников во время рабочего дня обязали принести документы, чтобы они оставили подписи за Владимира Путина. В числе прочего, авторы жалобы просили выяснить, как сборщики подписей попали на режимные объекты.
Комментарии10
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fadiezmajor 16 января 2018 | 05:12
Уже даже не тошнит от путинской сталинско-брежневской совковии. Иммунитет выработался?
ugas 16 января 2018 | 06:05
fadiezmajor: А меня еще тошнит...
igor20012 16 января 2018 | 05:16
Бюджетники тоже люди с головой, и вряд ли они будут ставить подписи за путина в нерабочее (неоплаченное) время,. Бесплатно на путина только собачки "корги" будут гавкать.
horseraddish 16 января 2018 | 05:52
igor20012: Помимо головы у них есть и задница. И эта часть тела может пострадать.
popyas 16 января 2018 | 05:36
Бандиты любят понты лимонить.
i_one_off 16 января 2018 | 05:44
Fair play, ядренать. Ну, прямо как против звезд советского хоккея ночные игры в одни ворота, и все по правилам.
ha12raz 16 января 2018 | 05:56
На ГАЗе ФСОвцы выдвинули путэна и ничего.
А тут что за придирки, из-за того, что были не ФСОвцы ?
ivanov356 16 января 2018 | 06:06
Ну, типа, вот видите,сами чистимся, сами исправляемся. А то, что всё пропитано ложью и превышением, не знаем, не знаем.
comanchero 16 января 2018 | 06:16
ivanov356: Вычерпали из бочки мёда 2 банки дерьма, думают, что проканает? Я не стал бы есть такой мёд.
stoik33 16 января 2018 | 06:23
А как же с заведением уголовных дел? А? Или путинским пропагандонам все можно?