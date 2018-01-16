Папа Римский Франциск начал недельное турне по Латинской Америке
Понтифик прибыл в аэропорт чилийской столицы Сантьяго. Официальная часть визита начнётся утром, когда Папа Римский выступит с речью в правительственном дворце.
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Понтифик прибыл в аэропорт чилийской столицы Сантьяго. Официальная часть визита начнётся утром, когда Папа Римский выступит с речью в правительственном дворце.
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