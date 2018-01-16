Скончалась солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О`Риордан

Ей было 46 лет. Информацию о смерти певицы подтвердила её агент Линдси Холмс. Она сказала, что это случилось неожиданно. Долорес О`Риордан умерла в Лондоне, где планировала отправиться на студию звукозаписи. По данным полиции, тело певицы обнаружили в одном из отелей. Причина смерти пока неизвестна.

В прошлом году The Cranberries были вынуждены прервать мировое турне из-за проблем Долорес О`Риордан со здоровьем – у певицы были боли в спине.