Скончалась солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О`Риордан
Ей было 46 лет. Информацию о смерти певицы подтвердила её агент Линдси Холмс. Она сказала, что это случилось неожиданно. Долорес О`Риордан умерла в Лондоне, где планировала отправиться на студию звукозаписи. По данным полиции, тело певицы обнаружили в одном из отелей. Причина смерти пока неизвестна.
В прошлом году The Cranberries были вынуждены прервать мировое турне из-за проблем Долорес О`Риордан со здоровьем – у певицы были боли в спине.
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