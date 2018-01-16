Росавиация обяжет перевозчиков оформлять билеты «туда-обратно» на чартеры не менее чем за 48 часов до первого вылета

Росавиация обяжет перевозчиков оформлять билеты по маршруту «туда-обратно» на чартерные рейсы не менее чем за 48 часов до первого вылета. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на письмо главы ведомства Александра Нерадько. По данным издания, скандальный уход с рынка «ВИМ-авиа» позволил туроператорам пролоббировать идею дополнительного контроля над чартерными рейсами. Сейчас выдавать билеты должны туроператоры и только за сутки до первого полёта, но выполнять это требование часто не удаётся из-за разногласий с авиакомпаниями, — отмечает газета.