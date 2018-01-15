Кандидат в президенты Павел Грудинин, по данным ВЦИОМ, может занять второе место на выборах

По данным опроса, за него готовы проголосовать больше людей, чем за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, — сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Пока картина такая: на первом месте Владимир Путин — 73,8%, на втором месте Павел Грудинин — 7,2%, на третьем месте Владимир Жириновский — 4,7%. В нашем списке присутствуют еще три политика. Мы не знаем, окажутся ли они в списке зарегистрированных кандидатов. Для этого, как вы знаете, им нужно собрать подписи. Но если окажутся, то Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов будут иметь очень близкие результаты. В частности, Ксения Собчак сейчас 1% имеет голосов, Григорий Явлинский 0,6%, и 0,3% Борис Титов». Валерий Федоров отметил, что о готовности прийти на выборы сказали 67 процентов опрошенных, и только 3 процента заявили, что точно не придут на избирательные участки.

Между тем сам кандидат на пост президента России от партии КПРФ Павел Грудинин считает, что в случае честных выборов он мог бы занять первое место, обойдя Владимира Путина по числу голосов. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя результаты опроса общественного мнения ВЦИОМ, согласно которому, кандидат от КПРФ может набрать 7,6% голосов.

«ВЦИОМ неправ. Я могу победить и занять первое место. А ВЦИОМ – это государственная структура, которая сначала что-то там пишет, а потом подгоняет под этот результат. Я думаю, что ситуация совершенно другая», — сказал он, уточнив, что такой результат ему удалось бы получить только на честных выборах без фальсификаций. Грудинин пояснил, что выборы представляют собой борьбу идеологий, поэтому в том случае, если граждане, недовольные ситуацией в стране, придут на избирательные участки, это будет «катастрофа для тех, кто считает».