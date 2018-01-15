«Ведомости»: Кандидат Путин нуждается в деньгах
Кандидат Путин нуждается в деньгах, — пишет сегодня газета «Ведомости». Как отмечает издание, власти снова, как и перед третьим сроком Путина думают, как больше тратить на человеческий капитал и инфраструктуру.
Минэкономразвитие, а также представители премьера Медведева и социального вице-премьера Голодец, отказались от комментариев. В Центробанке и Кремле не ответили на запрос «Ведомостей».
Комментарии8
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odobryam_s 15 января 2018 | 18:41
Значит будут новые поборы.
edyunia 15 января 2018 | 18:44
odobryam_s: \Значит будут новые поборы.\
А чё, в западло нацлидера рублём поддержать?
ajsenev 15 января 2018 | 18:44
Главное - прекратить воровство в стране, особенно "элитой".
kir_pich_101 15 января 2018 | 18:47
ajsenev: Главное - не прекратить воровство в стране, особенно "элитой".
Опечатка у Вас...
poluputing 15 января 2018 | 18:46
edyunia: а слабо нацлидеру чёрную метку прислать?
ostapbey 15 января 2018 | 18:44
опустели сусеки для виолончелей??
Пора скрести на колобок..старухе кабаевой..
abuvgrobu 15 января 2018 | 18:45
"Министерство финансов не ведет обсуждение возможности повышения налога на доходы физических лиц.
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что ведомство также не предлагает подобных инициатив."
Ждите, короче, "подарочка"..
nitsahon 15 января 2018 | 18:46
я уж подумал, что это - шутка года...
поосторожнее с такими заголовками...