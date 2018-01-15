«Ведомости»: Кандидат Путин нуждается в деньгах

Кандидат Путин нуждается в деньгах, — пишет сегодня газета «Ведомости». Как отмечает издание, власти снова, как и перед третьим сроком Путина думают, как больше тратить на человеческий капитал и инфраструктуру.

Минэкономразвитие, а также представители премьера Медведева и социального вице-премьера Голодец, отказались от комментариев. В Центробанке и Кремле не ответили на запрос «Ведомостей».