Более десяти человек стали доверенными лицами Владимира Путина в Петербурге
Среди них и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал «Эху», чем будет заниматься на новом посту.
Еще одним доверенным лицом Владимира Путина в Петербурге стала президент ассоциации родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева. Политика действующей власти эффективна, как минимум в социально сфере, считает она.
Пока что доверенными лицами Владимира Путина стали более 250 человек, однако ожидается, что их число увеличится до шестисот.
Комментарии3
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eduard53 15 января 2018 | 18:43
Люди как люди ... *С)
Жаль. Мне М.Пиотровский казался приличным человеком ...
kir_pich_101 15 января 2018 | 18:44
Не думал, что просвещённый и талантливый Пиотровский может такое сказать.
Как измельчала и мимикрировала наша творческая интеллигенция.
vor_m_b_h 15 января 2018 | 18:44
Народ ЗА Путина! Путин -НАШ Президент!!!