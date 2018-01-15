Более десяти человек стали доверенными лицами Владимира Путина в Петербурге

Среди них и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал «Эху», чем будет заниматься на новом посту.

Еще одним доверенным лицом Владимира Путина в Петербурге стала президент ассоциации родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева. Политика действующей власти эффективна, как минимум в социально сфере, считает она.

Пока что доверенными лицами Владимира Путина стали более 250 человек, однако ожидается, что их число увеличится до шестисот.