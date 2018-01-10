В СК заявили об окончании расследования по делу «Седьмой студии»

При этом сумма ущерба, якобы нанесенного обвиняемыми, выросла вдвое – до 133 миллионов рублей.

Основателю «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве. Сумма ущерба, которая фигурирует в материалах дела, была увеличена на основании показаний экс-бухгалтера компании Нины Масляевой. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Ирина Поверинова, которая представляет интересы другой фигурантки дела, Софьи Апфельбаум.

Хотя расследование было завершено, срок предварительного следствия продлили до 19 апреля. В ближайшее время стороны начнут изучать материалы дела. Когда суд начнет рассматривать дело по существу, пока неясно.

Напомню, фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, лидером преступной группы был Серебренников, который похитил средства, выделенные на театральный проект «Платформа». Среди других фигурантов дела – директор «Седьмой студии» Юрий Итин и ее бывший генпродюсер Алексей Малобродский, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Никто из обвиняемых, за исключением Нины Масляевой, не признает свою вину. Адвокаты других фигурантов дела утверждают, что обвинение почти целиком строится именно на ее показаниях, в которых женщина оговорила своих бывших коллег по «Седьмой студии».

Еще одна фигурантка дела – исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова – была заочно арестована и находится в международном розыске.

Решение суда по делу 7 студии не будет объективным, — считает главный редактор Нового литературного обозрения Ирина Прохорова.

Все происходящее вокруг 7 студии вызывает у Прохоровой ассоциации с печальным прошлым нашей страны.