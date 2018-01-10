Сотрудники «Пулково» не будут требовать у пассажиров распечатывать билеты, несмотря на решение прокуратуры
Сотрудники петербургского аэропорта Пулково не будут требовать у пассажиров распечатывать билеты, несмотря на решение прокуратуры. В надзорном ведомстве установили, что согласно закону для того, чтобы попасть в предполетную зону необходимо иметь при себе распечатанный билет. Это устаревшая практика, нормы нужно менять, сообщила «Эху» официальный представитель петербургского аэропорта Маргарита Потехина.
Сейчас по закону любой пассажир должен иметь при себе распечатанный билет.
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